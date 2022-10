Persönlicher Protest im Iran : Der einsame Mut einer Sportlerin

Elnas Rekabi beim Wettkampf in Seoul – ohne Kopftuch. Foto: dpa/Rhea Kang

Meinung Immer wieder riskieren einzelne Menschen alles, um ein Zeichen gegen Unterdrückung zu setzen. Wie gerade die iranische Klettersportlerin Elnas Rekabi. Was bedeutet das für uns – die Zuschauer?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Im Nationaltrikot des Iran hängt Elnas Rekabi in der Kletterwand, ihr schwarzes Haar zum schlichten Zopf gebunden. Das Foto ging um die Welt. Mit der unfassbar mutigen Entscheidung, ohne Kopftuch in den finalen Wettkampf der Asienmeisterschaften in Seoul zu gehen, hat die 33-jährige Leistungssportlerin ein Zeichen der Solidarität mit den drangsalierten Frauen in den Iran gesandt – und größte persönliche Risiken auf sich genommen. Dass es schreckliche Konsequenzen für sie haben wird, steht zu befürchten. Die BBC berichtet, dass Rekabi Pass und Telefon abgenommen wurden. Nun soll sie auf dem Heimflug in den Iran sein. Auf ihrer Instagram-Seite wurde eine absurde Entschuldigung veröffentlicht. Ähnlich geschah es im Fall der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai, nachdem sie sexuellen Missbrauch öffentlich gemacht hatte.

Foto: dpa/Lorena Sopêna 17 Bilder So protestiert die Welt gegen den Tod der Iranerin Mahsa Amini

Immer wieder treffen einzelne Menschen die einsame Entscheidung, ganz allein ein Zeichen zu setzen – und dafür alles zu riskieren. Mal sind es es Sportler, Journalisten, Künstler, die ihre Rolle in der Öffentlichkeit nutzen, um sichtbar auf die Unterdrückung in Diktaturen aufmerksam zu machen. Mal sind es Unbekannte wie der Mann, der kurz vor dem jüngsten Parteikongress in Peking auf einer zentralen Brücke ein Transparent entrollte, auf dem Sätze standen wie: „Wir wollen wählen, keinen Führer. Wir wollen Würde, keine Lügen. Wir sind Bürger, keine Sklaven.“

Natürlich dürfte diesen Menschen klar sein, mit welcher Übermacht sie sich anlegen, wie chancenlos sie im Grunde sind. Dennoch belassen sie es nicht dabei, entscheiden gegen das Ohnmachtsgefühl, gegen den Überlebensinstinkt, gegen den Rückzug ins einigermaßen geschützte Private. Sie senden gegen jede persönliche Vorsicht ein Signal in die Welt und bekommen die Konsequenzen zu spüren – am eigenen Leib.

Das wirkt nicht nur auf die Protestbewegungen im eigenen Land, auf all die mutigen Menschen, die etwa im Iran jeden Tag Zivilcourage beweisen und ihre privates Wohlergehen dem Kampf um Veränderung und Freiheit unterordnen. Es wirkt auch in den Teil der Welt, der in Freiheit leben darf – und dieses Privileg oft nicht mehr recht zu schätzen weiß.

Selbstaufopferung ist eine schwierige Sache. Sie gibt kein Maß vor, an dem sich jeder messen muss. Nicht jeder ist zum Held geboren, und es stimmt auch der Satz, dass es schlechte Zeiten sind, die Helden brauchen. Doch schmälert das nicht den Respekt vor den wenigen, die für die Freiheit alles in eine Waagschale werfen. Und die wir nicht vergessen sollten, auch wenn es bequemer ist – und die Tyrannen dieser Welt alles daransetzen.