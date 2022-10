Mausoleum in Schiras : Tödlicher Angriff auf Pilgerstätte im Iran - IS bekennt sich

Teheran Im Iran ist es zu einem tödlichen Schusswaffenangriff gekommen, die Terrorgruppe Islamischer Staat reklamiert die Tat für sich. Unabhängige Berichte über die Attacke fehlen. Der iranische Präsident kündigt Vergeltung an.

Bei einem bewaffneten Angriff auf eine bedeutende schiitische Pilgerstätte in der südiranischen Millionenstadt Schiras sind am Mittwoch mindestens 15 Menschen getötet worden. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich im eigenen Propagandakanal zu dem Angriff auf das Mausoleum Schah Tscheragh. Nach Darstellung des IS hat ein IS-Kämpfer die Stätte gestürmt und das Feuer auf die Besucher eröffnet. Die Terrorgruppe erklärte, etwa 20 Menschen seien getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Derartige Attacken sind selten im Iran.