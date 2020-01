Erste Reaktion auf Start von Streitschlichtungsmechanismus : Iran droht Europäern mit "Konsequenzen" im Atomkonflikt

Der Hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borell, forderte am Dienstag alle Beteiligten am Atomabkommens auf, es zu retten. Eskalierende Spannungen machten das Abkommen "wichtiger als je zuvor". Foto: AFP/FREDERICK FLORIN

Teheran Der Iran will sich weiter aus dem Atomabkommen zurückziehen. Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben daraufhin die Streitschlichtung eingeleitet.

Nach dem Start des Streitschlichtungsverfahrens im Atomkonflikt mit dem Iran hat Teheran Europa mit „Konsequenzen“ gedroht. Wenn die Europäer versuchen sollten, den im internationalen Atomabkommen vorgesehenen Schlichtungsmechanismus „zu missbrauchen, müssen sie bereit für die Konsequenzen sein“, teilte das iranische Außenministerium am Dienstag in Teheran mit.

Das 2015 geschlossene Abkommen soll den Iran am Bau einer Atombombe hindern. Nach dem einseitigen Ausstieg der USA im Mai 2018 zog sich auch der Iran schrittweise aus der Vereinbarung zurück. Nach der Tötung des einflussreichen iranischen Generals Kassem Soleimani durch einen US-Drohnenangriff im Irak kündigte Teheran am 5. Januar die „fünfte und letzte Phase“ des Rückzugs aus dem Atomabkommen an.