Reaktion auf Drohnen-Abschuss : Iran bestreitet erfolgreichen US-Cyberangriff

Teheran Laut Irans Telekommunikationsminister hat es keinen erfolgreichen US-Cyberangriff auf iranische Computersysteme gegeben. Er beklagte sich den anhaltenden „Cyberterrorismus“ gegenüber dem Iran.

Am Samstag hatten US-Medien über US-Cyberangriffe auf iranische Computer als Vergeltung für die am Donnerstag vom Iran abgeschossene US-Drohne berichtet. Einer der Angriffe galt demnach iranischen Computern, mit denen Starts von Raketen und Lenkwaffen überwacht werden.

Unterdessen landete US-Außenminister Mike Pompeo am Montag zu Gesprächen in Saudi-Arabien. Vor dem Hintergrund der wachsenden Spannungen mit dem Iran gehe es darum, sicherzustellen, "dass wir alle strategisch auf einer Linie liegen", hatte Pompeo vor seinem Abflug am Sonntag erklärt. Saudi-Arabien und die Emirate seien "großartige Verbündete in der Herausforderung, die der Iran darstellt".