Vorwurf des Ölschmuggels : Iran beschlagnahmt laut Staatsmedien erneut „ausländischen Tanker“

Teheran Schon wieder hat der Iran nach eigenen Angaben einen „ausländischen Tanker“ im Persischen Golf festgesetzt. Das melden Staatsmedien unter Berufung auf die Revolutionsgarden. Das Schiff soll 700.000 Liter Treibstoff geschmuggelt haben.

Die Beschlagnahme erfolgte demnach in der Nähe der Insel Farsi im Norden des Golfs. Das geschah bereits am 31. Juli. Sieben Crewmitglieder seien festgenommen worden. Weitere Details zu dem Tanker oder der Nationalität der Besatzung gab es nicht.

Im Juli hatte der Iran bereits einen britischen Tanker in der Straße von Hormus beschlagnahmt. Möglicherweise handelte es sich dabei um einen Vergeltungsschlag für ein Schiff mit iranischem Öl an Bord, das zuvor am britischen Überseegebiet Gibraltar gestoppt worden war. Großbritannien argumentierte, der Tanker werde verdächtigt, mit einem Öl-Transport nach Syrien gegen EU-Sanktionen zu verstoßen.