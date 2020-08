Iranische Abgeordnete : Teherans twitternde Twitter-Verbieter

Teheran Tausende Internetseiten sind im Iran gesperrt. Erzkonservative Abgeordnete wollen nun auch den Zugang zu Twitter gesetzlich verbauen. Ein Großteil von ihnen twittert allerdings selbst.

Im Iran wollen nach einem Zeitungsbericht 40 erzkonservative Abgeordnete den Zugang zum Kurznachrichtendienst Twitter per Gesetz verbieten lassen. Auch die Nutzung von Datentunneln, mit denen man sich Zugang zu verbotenen Seiten verschaffen kann, solle nach ihrem Willen künftig bestraft werden, berichtete die Zeitung „Etemad“ am Dienstag in ihrer Online-Ausgabe. Im Iran sind Tausende Internetseiten von staatlicher Seite gesperrt.