Iran: Abgeordnete verbrennen US-Flagge im Parlament

Teheran "Tod Amerika"-Rufe im iranischen Parlament: Nach der Entscheidung von US-Präsident Trump zum Rückzug aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran hat ein konservativer Abgeordneter eine Papierversion der Stars-and-Stripes-Fahne in Flammen aufgehen lassen.

Ein anderer Abgeordneter schloss sich dem iranischen Abgeordneten an und setzte eine Kopie des Nuklearabkommens in Brand. Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei hatte gedroht, die Vereinbarung zu "verbrennen", sollte Donald Trump sie "zerreißen".

Neu ist die ablehnende Haltung nicht: Die konservativen Hardliner haben das Abkommen schon immer kritisiert. Am Mittwoch stimmten sie im Parlament Sprechchöre von "Tod Amerika" an - ein traditioneller Slogan seit der Revolution 1979. Parlamentssprecher Ali Laridschani mahnte sie, vorsichtig zu sein und nicht das Parlament in Brand zu setzen.