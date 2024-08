29 Hinrichtungen im Iran Im Schatten der Ablenkung

Im Schatten dieser Eskalation wurden laut der Menschenrechtsorganisation „Iran Human Rights“ (IHR), die ihren Sitz in Norwegen hat, alleine am Mittwoch 29 Menschen hingerichtet. Laut IHR wurden 26 Männer im Ghezelhesar-Gefängnis, in Karaj, außerhalb von Teheran und drei weitere Männer im städtischen Gefängnis von Karaj wegen Mordes, Drogenhandels und Vergewaltigung hingerichtet. Demnach seien die 29 Männer am 5. und 6. August aus den Abteilungen des Karaj-Gefängnisses und des Ghezelhesar-Gefängnisses in Einzelhaft verlegt worden, um ihre Exekution vorzubereiten. Für die Menschenrechtler sind die Gruppenhinrichtungen dieses Ausmaßes in den vergangenen beiden Jahrzehnten beispiellos. Der letzte aufgezeichnete Fall ereignete sich auf dem Höhepunkt der landesweiten Proteste, der sogenannten grünen Bewegung, im Jahr 2009. „Ohne eine sofortige Reaktion der internationalen Gemeinschaft könnten in den kommenden Monaten Hunderte von Menschen der Tötungsmaschine der Islamischen Republik zum Opfer fallen“, sagt IHR-Direktor Mahmood Amiry-Moghaddam.