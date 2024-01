Anschlag der Terrormiliz IS Zahl der Toten nach Terroranschlag im Iran auf 91 gestiegen

Am Mittwoch hatten sich zwei Selbstmordattentäter in der Stadt Kerman in die Luft gesprengt. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Attacke für sich. Diese galt einer Trauerveranstaltung anlässlich des vierten Todestags des mächtigen iranischen Generals Ghassem Soleimani in dessen Heimatstadt. Es war der tödlichste Anschlag in der rund 45-jährigen Geschichte der Islamischen Republik. Der IS betrachtet die im Iran vorherrschende schiitische Bevölkerungsmehrheit als Abtrünnige des Islam und verachtet sie.