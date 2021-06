Reisten mit Delegation von Düsseldorf aus : Irakische Behörden halten mindestens drei Journalisten in Erbil fest

Cansu Özdemir (Die Linke), Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete, gehörte zu der Delegation, die am Düsseldorfer Flughafen festgehalten wurde. (Archivbild) Foto: dpa/Carsten Koall

Düsseldorf/Hamburg/Erbil Irakische Sicherheitsbehörden haben nach Angaben der Gewerkschaft Verdi mehrere Journalisten festgesetzt. Sie waren mit der Delegation unterwegs, deren Mitglieder von der Bundespolizei bereits in Düsseldorf über Stunden festgesetzt worden waren.

„Was wir wissen ist, dass mindestens drei Journalist*innen direkt nach ihrer Ankunft in Erbil festgesetzt wurden“, erklärte die Hamburger Landesgeschäftsführerin der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in Verdi. Unbekannt sei jedoch, wie es ihnen gehe, was ihnen vorgeworfen werde, wann sie freikämen und welche Rolle deutsche Behörden in dieser Angelegenheit spielten.

Die Journalisten begleiten eine „Friedensdelegation“, deren Mitglieder von der Bundespolizei bereits in Düsseldorf über Stunden festgesetzt und teilweise an der Ausreise gehindert worden waren. Unter den Festgesetzten war auch die Vorsitzende der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft, Cansu Özdemir.

„Auch wenn sich die Festsetzung der Delegationsteilnehmenden sowohl in Düsseldorf als auch in Erbil als abgestimmte Aktion der deutschen und irakischen Behörden darstellt, fordern wir die deutsche Bundesregierung und ihre Vertretung in Bagdad dringend auf, umgehend für die Freilassung der Journalisten und Journalistinnen zu sorgen“, erklärte Fritsche.

Özdemir sagte dem Sender WDR, sie und etwa 20 Mitreisende seien ohne Rücksicht auf ihren Abgeordnetenstatus „mehrere Stunden in einem Raum ohne Fenster“ auf dem Gelände des Düsseldorfer Flughafens festgehalten worden. Ihnen seien die Reisepässe abgenommen und sie seien stundenlang befragt worden.

Der Hintergrund des Vorfalls war zunächst unklar. Der Sender NDR berichtete, die Bundespolizei habe von einer möglichen Gefahr durch die Gruppe gesprochen, die „das Ansehen der Bundesrepublik im Ausland schädigen könnte“. Im Internetdienst Twitter war von möglichen Nachteilen für das deutsch-türkische Verhältnis die Rede.

(lha/dpa)