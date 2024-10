Irakische Sicherheitskreise Offenbar US-Stützpunkt in Bagdad angegriffen

Auf einen Militärstützpunkt in der Nähe des internationalen Flughafens von Bagdad, auf dem auch US-Truppen stationiert sind, sind mindestens zwei Raketen abgefeuert worden. Das teilen zwei irakische Militärvertreter mit. Die Flugabwehr habe die Raketen abgefangen. Eine erste Untersuchung habe ergeben, dass insgesamt drei Raketen abgefeuert worden seien. Eine sei in der Nähe von Gebäuden der irakischen Anti-Terror-Einheiten eingeschlagen und habe Schäden verursacht und einige Fahrzeuge in Brand gesetzt. US-Vertreter reagierten nicht umgehend auf eine Bitte um Stellungnahme.