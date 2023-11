Keine Opfer Extremisten bekennen sich zu Drohnenangriffen auf US-Stützpunkte im Irak

Die Angriffe sind Teil einer Serie von Attacken auf US-Basen in Syrien und im Irak in den vergangenen Wochen. Pro-iranische Milizen haben nach Angaben des Pentagons seit Mitte Oktober in mindestens 40 Fällen US-Militärstützpunkte angegriffen - davon 22 Mal im Irak und 18 Mal in Syrien. Die Angriffe mit Drohnen und Raketen seit dem 17. Oktober seien nicht erfolgreich gewesen und es habe „keine ernsthaften Verletzungen“ von US-Soldaten gegeben, sagte eine Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums am Dienstag. Ende Oktober hatten die USA im Osten Syriens mit Luftangriffen auf die Attacken reagiert.