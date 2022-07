Regierungsbildung im Irak : Anhänger von Schiiten-Führer Sadr stürmen Parlament in Bagdad

Anhänger von Schiiten-Führer Sadr stürmen Parlament in Bagdad

Bagdad Anhänger des Schiiten-Führers Moktada Sadr haben das irakische Parlament gestürmt, nachdem ein ihnen nicht genehmer Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten nominiert wurde. Erst zwei Stunden später rief Sadr sie zurück.

Hunderte Anhänger des Schiiten-Führers Moktada Sadr haben am Mittwoch das irakische Parlament in der Hauptstadt Bagdad gestürmt. Die Polizei versuchte sie nach dem Eindringen in die sogenannte grüne Zone unter Einsatz von Tränengas zu stoppen, ein AFP-Reporter vor Ort sah mindestens einen verletzten Demonstranten. Nach knapp zwei Stunden verließen die Demonstranten nach einem Aufruf Sadrs das Parlament wieder. Anlass des Protests war die Nominierung eines Ministerpräsidenten-Kandidaten durch das gegnerische Lager.