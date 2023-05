Interview mit CNN Donald Trump will bei Wahlsieg Kapitolstürmer begnadigen

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat in Aussicht gestellt, für die Stürmung des US-Kapitols vor mehr als zwei Jahren verurteilte Gewalttäter im Falle seines Wiedereinzugs ins Weiße Haus zu begnadigen. „Ich bin geneigt, viele von ihnen zu begnadigen“, sagte er in einer Bürgerfragestunde des US-Senders CNN in New Hampshire. Auf die Frage, ob er auch Mitglieder der rechtsextremen Proud Boys begnadigen würde, antwortete er ausweichend: „Ich müsste mir ihren Fall ansehen.“ Er könne aber sagen, dass man in Washington keinen fairen Prozess bekomme.