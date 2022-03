Weltweite Polizeiarbeit : Russischer Zugang zu Interpol-Netzwerk eingeschränkt

Russische Polizisten nehmen bei Massenverhaftungen in St. Petersburg einen Demonstranten fest (Archivfoto vom 27.02.2022). Foto: dpa/Dmitri Lovetsky

Paris Über Interpol arbeitet die Kriminalpolizei aus 195 Mitgliedsländern bei der Aufklärung von Verbrechen zusammen. Russland darf dabei jetzt nur noch eingeschränkt Informationen einspeisen oder Festnahmen im Ausland veranlassen.

Auch bei Interpol bekommt Russland weniger Spielraum. Russlands Möglichkeiten, Informationen direkt in das umfangreiche Netzwerk der internationalen Polizeiorganisation einzuspeisen, würden eingeschränkt, teilte das französische Außenministerium am Freitag mit. Fortan müsse die Dateneingabe zunächst vom Generalsekretariat von Interpol in Lyon überprüft werden.