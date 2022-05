Krieg soll verhindert werden : Keine Waffenlieferungen der Nato-Staaten an Russland

Brüssel Bestimmte Waffen sollen von den Nato-Staaten nicht an die Ukraine geliefert werden. Dazu gibt es informelle Absprachen, um das Risiko einer Konfrontation möglichst zu minimieren.

Unter den Nato-Staaten gibt es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur informelle Absprachen zum Verzicht auf die Lieferung bestimmter Waffensysteme an die Ukraine. Wie der dpa am Mittwoch in Bündniskreisen in Brüssel bestätigt wurde, soll dadurch das Risiko einer direkten militärischen Konfrontation zwischen Nato-Staaten und Russland möglichst gering gehalten werden.