Neue Mittelstreckenwaffen angekündigt: Russland steigt ebenfalls aus INF-Vertrag aus

Moskau Die USA haben den INF-Vertrag zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen ausgesetzt. Nun reagiert Russland und steigt ebenfalls aus. Die Sorge vor einem neuen Wettrüsten wächst in Europa.

In sechs Monaten werde sich Russland aus dem Vertrag zurückziehen und damit dem Beispiel der USA folgen. Das kündigte der russische Präsident Wladimir Putin am Samstag an. Er warf den USA vor, gegen das im Kalten Krieg geschlossene Abkommen zum Verzicht auf landgestützte atomare Mittelstreckenraketen verstoßen zu haben.