Urlaubsinsel Bali Was das neue Strafgesetz in Indonesien für Reisende bedeutet

Laut Human Rights Watch sind die neuen Gesetze eine „Reaktion auf den zunehmenden religiösen Konservatismus“ im mehrheitlich muslimischen Indonesien, wo Teile des Landes strenge islamische Kodizes durchsetzen. Im touristischen Hotspot Bali ist die Bevölkerung aber überwiegend hinduistisch. Deswegen herrschte dort tendenziell ein liberaleres Umfeld, das westliche Touristen anspricht. Doch all dies könnte in den kommenden Jahren nun auf dem Spiel stehen: „Müssen Touristenpaare nachweisen, dass sie verheiratet sind?“, fragte sich Putu Winastra, Vorsitzender der größten Tourismusgruppe des Landes, der Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA), im Interview mit dem US-Sender CNN. „Jetzt werden ausländische Touristen es sich zweimal überlegen, nach Bali zu reisen, weil sie wegen Gesetzesverstößen inhaftiert werden könnten.“