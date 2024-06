Modi vor dritter Amtszeit Indiens Regierungspartei verliert absolute Mehrheit

Indiens Premierminister Narendra Modi hat sich zum Sieger der Parlamentswahl erklärt - sein Koalitionsbündnis fuhr jedoch starke Stimmenverluste ein. Das Bündnis unter Führung seiner hindu-nationalistischen Partei BJP werde erneut die Regierung bilden, sagte Modi am Dienstag in der Parteizentrale und kündigte große Entscheidungen an. Die Regierung werde die Rüstungsproduktion vorantreiben, Arbeitsplätze für die Jugend schaffen, die Exporte steigern und den Landwirten helfen. Allerdings verlor die BJP die absolute Mehrheit. Damit ist die Partei auf Koalitionspartner angewiesen.