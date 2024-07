Erster Besuch seit Beginn des Ukraine-Kriegs Indiens Regierungschef Modi besucht Moskau

Die Visite in Russland ist Modis zweite Auslandsreise nach seiner Wiederwahl zum Regierungschef, er hatte Mitte Juni den G7-Gipfel in Italien besucht. Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gibt sich Indien neutral. Zuletzt war Modi 2019 in Russland. Kremlchef Putin war im vergangenen Jahr dem G20-Gipfel in Delhi ferngeblieben und hatte sich von Außenminister Sergej Lawrow vertreten lassen. Im Herbst richtet Russland in der Stadt Kasan auch den Gipfel der Brics-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika und anderer Mitgliedsländer) aus, zudem Modi ebenfalls eingeladen ist.