Proteste vor Wahlbeginn Indiens Regierungschef verspricht Wählern, an Deutschland vorbeizuziehen

Nun erklärte Modi, er werde Indien in der Weltwirtschaft auf Platz drei führen, falls er für eine dritte Amtszeit gewählt wird. Derzeit liegen dort noch mit großem Abstand die USA und China vorn, gefolgt von Japan und Deutschland vor Indien. Aus dem Dokument der Regierung geht auch hervor, dass Modi das Pro-Kopf-Einkommen in Indien von derzeit rund 2500 Dollar auf rund 4400 Dollar pro Jahr steigern will. Mögliche Ausgaben dafür oder etwaige Reformen werden in dem Papier nicht genannt.