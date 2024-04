Größte Parlamentswahl der Welt So läuft die Mega-Wahl in Indien ab

Die Wahl wird in sieben Etappen abgehalten. Jede Etappe umfasst einen Tag, an dem in mehreren Wahlbezirken in mehreren Bundesstaaten an elektronischen Wahlmaschinen abgestimmt wird. Diese gestaffelte Stimmabgabe ermöglicht es der Regierung, Zehntausende Soldaten einzusetzen, die Gewalt verhindern sollen. Die Wähler können per Knopfdruck an einem elektronischen Gerät ihre Stimme abgeben. Das Verfahren wurde in Indien erstmals 1982 eingesetzt, seit Anfang der 2000er Jahre in größerem Umfang.