Machtwechsel? In Venezuela steht eine Schicksalswahl an

Auf Wahlkampfreise geht Edmundo González (74) nur noch mit eigenen Lebensmitteln. Der Kandidat der Opposition für die anstehenden Präsidentschaftswahlen an diesem Sonntag in Venezuela will niemanden mehr in Gefahr bringen. Denn wenn González oder die starke große Frau der Opposition, María Corina Machado, auf ihren Wahlkampfreisen in einem Hotel, Restaurant oder Café Halt machen, hat das für die Gastgeber eigentlich immer fatale Konsequenzen: Das Hotel, das Restaurant, das Café werden anschließend kurzerhand von der politischen Polizei des Landes geschlossen.