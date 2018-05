In Nahost warnt UN-Gesandter vor Krieg in Gaza

New York Israel und Hamas befinden sich nach Ansicht des Nahostgesanden der Vereinten Nationen „am Rande eines Krieges“. Er nennt die Lage verheerend und warnt in einer Sondersitzung vor neuer Gewalt.

Die jüngste Eskalation im Gazastreifen zeigt nach Ansicht des UN-Nahostgesandten, wie nah Israel und die radikalislamische Hamas „jeden Tag am Rande eines Krieges“ stehen. Die internationale Gemeinschaft müsse die Angriffe der Hamas gegen Israel unmissverständlich verurteilen, forderte Nikolay Mladenov in einer Sondersitzung des Weltsicherheitsrats. Zuletzt sei die Lage so verheerend gewesen wie seit dem Gazakrieg 2014 nicht mehr. Mit Blick auf die Demonstrationen in Gaza, die nun bis in den Juni dauerten, warnte Mladenov vor neuer Gewalt.