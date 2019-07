Stimmung in der Türkei : In der Türkei wachsen Ressentiments gegen Syrer

Istanbul Nachdem syrische Flüchtlinge anfangs mit offenen Armen empfangen wurden, hat sich die Stimmung in der türkischen Bevölkerung gedreht. Die Regierung zeigt nun Härte.

Die Männer der Verwaltung des Istanbuler Bezirks Esenyurt zögerten nicht lange: Mit schwerem Werkzeug entfernten sie arabische Leuchtreklamen von Läden und kratzten arabische Schriftzeichen von Schaufenstern. Auf Hebebühnen fuhren die Arbeiter sogar in schwindelerregende Höhen, um an den oberen Stockwerken arabische Werbeschilder zu demontieren.

Esenyurts Bezirksbürgermeister Ali Murat Alatepe setzt konsequent eine neue Verordnung des türkischen Innenministeriums um. Danach müssen Ladenschilder zu 75 Prozent auf Türkisch abgefasst sein. Höchstens 25 Prozent der Aufschriften dürfen fremdsprachig sein. Die Vorschrift ist eine Konzession an einen Stimmungsumschwung in der Bevölkerung. Als 2011 nach dem Beginn des syrischen Bürgerkriegs die ersten Flüchtlinge über die Grenze kamen, schlug ihnen eine Welle der Hilfsbereitschaft entgegen. Damals glaubte man noch an ein schnelles Ende des Krieges und eine baldige Rückkehr der Geflüchteten in ihre Heimat.