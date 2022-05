Bei Besuch in Charkiw : Ukrainischer Präsident Selenskyj feuert Geheimdienstchef

Kiew Bei einem unangekündigten Frontbesuch in Charkiw hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den örtlichen Chef des Inlandsgeheimdienstes SBU entlassen. Der Geheimdienstchef habe sich nicht um Verteidigung der Stadt gekümmert.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach eigenen Angaben den Geheimdienstchef der ostukrainischen Stadt Charkiw entlassen. Er habe festgestellt, dass dieser sich von Beginn des russischen Angriffskriegs an nicht um die Verteidigung der Stadt gekümmert habe, „sondern nur an sich selbst dachte“, sagte Selenskyj am Sonntagabend in seiner täglichen Videoansprache. Welche Motive dahinter standen, würden nun die Strafverfolgungsbehörden untersuchen.