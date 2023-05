Nach Verhaftung Pakistanischer Ex-Premier vorübergehend freigelassen

In Pakistan hat das Oberste Gericht am Freitag die Freilassung des ehemaligen Premierministers Imran Khan für 15 Tage entschieden. Das sagte der Anwalt Salman Safdar nach einer Verhandlung im Gerichtsgebäude lokalen Fernsehsendern. Erst am Donnerstag hatte das höher gestellte Oberste Gericht die Verhaftung des Politikers für illegal erklärt. Bei seinem Gang dorthin hatte Khan vor Fernsehkameras seine Anhänger aufgerufen, die gewalttätigen Proteste zu beenden.