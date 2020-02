Trump in allen Punkten freigesprochen : Das vorhersehbare Ende des Amtsenthebungsverfahren

Washington Es war ein Freispruch mit Ansage: Wie erwartet darf der amerikanische Präsident im Weißen Haus weiterregieren, nachdem ihn der Senat in beiden Punkten der Impeachment-Klage für nicht schuldig erklärte.

Der Versuch, im Interesse des eigenen Machterhalts eine amerikanische Wahl zu manipulieren, stelle eine ungeheuerliche Attacke auf die Verfassung dar, „eine so ungeheuerliche, wie sie nur denkbar ist“. Es stehe außer Frage, so Romney, dass Trump die Ukraine gedrängt habe, gegen einen innenpolitischen Rivalen (Joe Biden – Red.) zu ermitteln. Angesichts des Eids, den er vor Gott geschworen habe, bleibe ihm daher keine andere Wahl, als zu dem Schluss zu gelangen, dass es sich um „high crimes and misdemeanors“ handle - also um schwere Verbrechen und Vergehen. Was den zweiten Anklagepunkt angehe, Behinderung des Kongresses, hatte der 72-Jährige zuvor in US-Medien erklärt, so werde er für eine Entlastung Trumps votieren, da er die Beweislast nicht als erbracht ansehe. Die Demokraten hätten die rechtlichen Mittel nicht ausgeschöpft, um zusätzliche Zeugen anzuhören und die Regierung zur Herausgabe vertraulicher Dokumente zu zwingen. Der Hintergrund: Um weitere Belastungszeugen zu vernehmen, etwa den ehemaligen Sicherheitsberater John Bolton oder Mick Mulvaney, den aktuellen Stabschef des Weißen Hauses, hätten die federführenden Abgeordneten des Repräsentantenhauses in der ersten Phase des Verfahrens vor Gericht ziehen und eine Vorladung durchsetzen können. Darauf verzichteten sie, da sie sich, auf Eile drängend, nicht auf einen womöglich monatelangen Rechtsstreit mit Trump einlassen wollten.