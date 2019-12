US-Präsident angezählt : So reagiert Trump auf das Amtsenthebungsverfahren

Washington Er ist der dritte Präsident in der Geschichte der USA, der sich einem Impeachment-Verfahren stellen muss. Aus dem Amt enthoben wurde aber noch keiner seiner Vorgänger. Noch am Tag der Entscheidung bläst Trump wieder zum Angriff.

Trump könnte das Verfahren nutzen, um seine Anhänger zu mobilisieren und sich weiter als Opfer einer parteipolitischen Kampagne zu inszenieren. In einem Tweet verbreitete er in der Nacht zum Donnerstag ein Bild mit dem Slogan: „In Wirklichkeit sind sie nicht hinter mir her, sie sind hinter Euch her. Ich bin nur im Weg.“