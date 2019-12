Verfahren gegen US-Präsident : Impeachment gegen Trump - so geht es jetzt weiter

Impeachment gegen Trump - so geht es jetzt weiter

Donald Trump am Donnerstag bei einem Mittagessen mit Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates im Weißen Haus. Foto: dpa/Andrew Harnik

Washington Das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump nimmt Fahrt auf. Doch die Chancen, dass das sogenannte Impeachment am Ende Erfolg hat, sind gering. Wie es jetzt weitergeht.

Die Demokraten haben einen gewichtigen Schritt zu einem Votum über ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump getan: Im Repräsentantenhaus werden auf Geheiß der Vorsitzenden Nancy Pelosi „Artikel zum Impeachment“ gegen den Präsidenten formuliert. Es geht vor allem um die Ukraine-Affäre . Am Ende dürften die Vorwürfe auf Machtmissbrauch, Bestechung und Behinderung der Ermittlungen lauten.

Es wird erwartet, dass Abgeordnete der Demokraten unter Federführung von Pelosi und des Justizausschusses im Repräsentantenhaus die Ausarbeitung der „Artikel“ in den nächsten Tagen abschließen. Das Justizgremium könnte diese dann schon kommende Woche abnicken, in den Tagen vor Weihnachten könnte das Votum der gesamten Parlamentskammer folgen.

Was sind „Artikel zum Amtsenthebungsverfahren“?

Es handelt sich um konkrete Anklagepunkte gegen Trump. Wenn das Repräsentantenhaus diese billigt, werden sie für eine Art Prozess an den Senat weitergeleitet, wo es ebenfalls ein Votum geben wird. Das Repräsentantenhaus kann im Vorfeld so viele Anklagepunkte festlegen wie es möchte.

Im Senat fungieren Senatoren als Juroren und wählen Mitglieder des Repräsentantenhauses als Staatsanwälte aus oder als sogenannte Impeachment-Manager. Der Vorsitzende Richter am Obersten Gerichtshof steht dem Prozess vor. Wenn der Senat die Anklagepunkte mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit billigt, wird der Präsident sozusagen schuldig gesprochen und des Amtes enthoben. Werden alle „Artikel“ abgewiesen, kommt dies einem Freispruch gleich.

Es ist das vierte Mal in der US-Geschichte, dass im Kongress ein Impeachment gegen einen Präsidenten forciert wird. Im Falle eines Schuldspruchs im Senat wäre Trump der erste Amtsinhaber, der entfernt wird. Das ist aber äußerst unwahrscheinlich, zumal seine Republikaner in der Kammer in der Mehrheit sind.