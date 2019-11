Impeachment-Verfahren in den USA : Justizausschuss lädt Donald Trump ein – jetzt soll er selbst aussagen

Washington Die Impeachment-Ermittlungen gegen Trump gehen nach den Zeugenanhörungen in eine neue Phase. Für nächste Woche hat der Justizausschuss im Repräsentantenhaus eine Anhörung angesetzt und den Präsidenten persönlich dazu eingeladen.

Der Justizausschuss im US-Repräsentantenhaus hat US-Präsident Donald Trump bei den Impeachment-Ermittlungen gegen seine Person zu einer Anhörung eingeladen. Der Ausschussvorsitzende Jerry Nadler fragte Trump in einem Schreiben am Dienstag, ob der Präsident und seine Anwälte an der Anhörung am Mittwoch nächster Woche teilnehmen oder Zeugen befragen wollten. Es wird nicht erwartet, dass Trump - der die Ermittlungen als „Hexenjagd“ verurteilt - der Einladung nachkommt.