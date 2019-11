Erste Anhörung im Impeachment-Verfahren : Außenpolitik in Trumps persönlichem Interesse

Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im US Repräsentantenhaus, Adam Schiff. Foto: AP/Jim Lo Scalzo

Im US-Kongress hat die erste öffentliche Anhörung der Impeachment-Ermittlungen gegen US-Präsident Donald Trump begonnen. Geleitet wird sie vom Demokraten Adam Schiff. Der kommt ohne Umschweife zur Sache.

Weiterleiten Drucken Von Frank Herrmann, Washington

Adam Schiff sitzt in einem schweren Ledersessel, er spricht mit ruhiger Stimme, ohne Emotionen erkennen zu lassen. Es wirkt, als wäre dies ein gewöhnliches Rechtsseminar und nicht die wichtigste Anhörung, die der amerikanische Kongress in diesem Jahr anberaumt hat. Der Kongressabgeordnete war einst Staatsanwalt in Los Angeles, er ist bekannt für seine trockene, nüchterne Art.

Donald Trump hat ihn am Morgen, in einem seiner vielen Tweets, als den „korrupten Politiker Schiff“ beschimpft, was für seine Verhältnisse noch milde war. Gemäß seiner Maxime, Widersacher mit persönlichen Beleidigungen niederzumachen, hat der Präsident den Demokraten auch schon einen „sehr unehrlichen Dreckskerl“ genannt. Oder ihn, vor ein paar Wochen auf einem Kongress konservativer Aktivisten, als einen Menschen mit bleistiftdünnem Hals beschrieben, der physisch nicht viel hermache, aber ein schlauer Bursche sei, „krumm wie die Hölle“. Und um der ersten öffentlichen Impeachment-Anhörung im Parlament einen Kontrapunkt entgegenzusetzen, hat er für den Nachmittag eine Pressekonferenz mit Recep Tayyip Erdogan anberaumt, seinem zu Syrien-Konsultationen angereisten türkischen Amtskollegen. Kaum zufällig genau an dem Tag, an dem im Kapitol die ersten beiden Zeugen befragt werden – der altgediente Diplomat William Taylor, im Juni als Interimsbotschafter nach Kiew beordert, und George Kent, Staatssekretär und Osteuropa-Experte im Auswärtigen Amt. An der medialen Aufmerksamkeit ändert das Manöver des Weißen Hauses allerdings nichts: Sämtliche Kabelsender der USA berichten live über das, was sich im Parlament abspielt.

William Taylor und George Kent leisten vor ihrer Aussage einen Eid. Foto: AP/Alex Brandon

Schiff, 59 Jahre alt, kommt ohne Umschweife zu Sache. Die Fakten der Ukraine-Affäre, sagt er, seien nicht zu bestreiten. Sie zeichneten das Bild eines Präsidenten, der eine Außenpolitik statt im nationalen in seinem persönlichen Interesse betreibe. Gegenüber Kiew habe er dies obendrein auf „irregulären Kanälen“ getan, unter anderem mit Hilfe Rudy Giulianis, seines Anwalts. Trumps Stabschef Mick Mulvaney aber, ruft Schiff in Erinnerung, habe die Leute aufgefordert, sich mit seinen Erpressungsversuchen abzufinden, da es in der Politik nun mal immer ein „quid pro quo“ gebe, Leistung nur bei Gegenleistung. Wenn man herausfinde, dass der Präsident der Vereinigten Staaten seine Macht missbraucht habe, indem er einen Verbündeten wie die Ukraine zu Ermittlungen zwang, die seiner Wiederwahl nützen sollten – „sollen wir uns damit einfach abfinden?“. „Ist es das, was die Amerikaner von jetzt an von ihrem Präsidenten erwarten sollten?“ Was, wenn nicht ein solches Amtsverständnis, verdiene ein Impeachment, fragt Schiff. Habe der Eid eines Präsidenten, der sich zur Verteidigung einer Verfassung verpflichte, die die Macht zwischen Exekutive und Legislative ausbalanciere, dann überhaupt noch eine Bedeutung?

Der Kalifornier hat den größten Saal des Repräsentantenhauses gewählt, um mit den öffentlichen Anhörungen des Geheimdienstausschusses zu beginnen, eines Ausschusses, der sonst meistens in einem abhörsicheren Raum im dritten Untergeschoss des Parlamentsgebäudes tagt. 13 demokratische und neun republikanische Abgeordnete sitzen im Raum Nr. 1100 des Longworth House Office Building. Hinter ihnen dunkle Vorhänge und güldene Kordeln, eine Kulisse, die an ein Theater denken lässt.

Info Auch Johnson und Clinton mussten zittern Nur gegen zwei US-Präsidenten hat das Repräsentantenhaus bislang ein Amtsenthebungsverfahren beschlossen: Andrew Johnson, 17. Präsident (1865 – 1869), und Bill Clinton, 42. Präsident (1993 – 2001). Beide konnten im Amt bleiben, weil später im Senat keine Mehrheit für eine Amtsenthebung zustande kam.

Schiff, der als Ausschussvorsitzender die Spielregeln festlegen kann, hat ein Format gewählt, das sich deutlich von dem unterscheidet, was üblich ist bei Hearings im amerikanischen Kongress. Normalerweise haben Abgeordnete gerade mal fünf Minuten, um einem Zeugen Fragen zu stellen. Das führt oft zu Stückwerk ohne echten Erkenntnisgewinn, zumal die Volksvertreter ihre Zeit in aller Regel nutzen, um eigene Statements abzugeben, oft zugespitzte Erklärungen, mit denen man medial eher auf sich aufmerksam machen kann als durch ausgewogene. Schiff hat sich für ein Procedere entschieden, das eher an eine Gerichtsverhandlung denken lässt. Jeweils 45 Minuten lang sollen die Zeugen, ohne dass Unterbrechungen vorgesehen sind, von Anwälten im Dienste beider Parteien vernommen werden.