Livestream mit Pauline Kao, Moritz Döbler und Thomas Spang Außenpolitischer Salon – „Ein amerikanischer Abend“

Düsseldorf · 2024 wird in den USA wieder gewählt: Kehrt Donald Trump zurück? Schafft der amtierende Präsident Joe Biden die Wiederwahl? Oder gibt es am Ende noch einen lachenden Dritten? Und welche Auswirkungen hat das alles auf das transatlantische Verhältnis? RP-Chefredakteur Moritz Döbler diskutiert all diese Fragen mit der US-Generalkonsulin Pauline Kao und dem langjährigen RP-Washington-Korrespondenten Thomas Spang.

23.11.2023 , 12:26 Uhr