Im Falle von Nato-Antrag : Stoltenberg sichert Schweden höhere Ostsee-Präsenz zu

Stockholm Der Nato-Generalsekretär ist zuversichtlich, dass man für Schwedens Sicherheitsgarantien zwischen Antrag und Mitgliedschaft passende Lösungen finden werde.

Schweden kann im Falle eines Antrags zur Aufnahme in die Nato mit einer erhöhten Präsenz des Militärbündnisses rund um das skandinavische Land und in der Ostsee rechnen. Das sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem schwedischen Rundfunksender SVT.