Russischer Oppositioneller in Berlin Das sagt der aus Russland freigelassene Jaschin über die Ukraine

Berlin · Weil er die Gräuel von Butscha offen angesprochen hat, saß Ilja Jaschin in Russland im Gefängnis. Nun spricht er über die Ukraine, über Russlands Umgang mit Kritikern und über das, was ihm in der Haft half.

08.08.2024 , 04:26 Uhr

Der kürzlich in einem Gefangenentausch aus russischer Haft freigekommene russische Oppositionelle Ilja Jaschin spricht in Berlin. Foto: dpa/Christophe Gateau

Der aus russischer Haft freigetauschte Oppositionelle Ilja Jaschin hat seine Solidarität mit der von Russland angegriffenen Ukraine betont. Putin habe die Ukraine mit Krieg überzogen, sagte Jaschin bei einem ersten öffentlichen Auftritt in Berlin. Mehrere Hundert, meist jüngere Leute, viele davon Exilrussen, waren dazu in den Mauerpark der Hauptstadt gekommen. „Dieser Krieg ist eine Tragödie für die Ukraine", sagte Jaschin. Zugleich verlaufe die Front des Konflikts auch durch Russland, wo Kritiker eingesperrt würden, und durch Belarus, wo der Diktator Alexander Lukaschenko sein Volk unterdrücke. Jaschin forderte die Freilassung von politischen Häftlingen in Belarus wie der Oppositionellen Maria Kolesnikowa, von russischen Politgefangenen und von gefangenen Ukrainern in Russland. Nach einer ersten Pressekonferenz nach der Freilassung war Jaschin vorgeworfen worden, auch russische Regierungsgegner hätten wenig Mitgefühl mit der Ukraine. Nun sagte der Kreml-Kritiker mit Blick auf den Krieg in der Ukraine: „Das ist kein ethnischer Konflikt zwischen Ukrainern und Russen, sondern ein Konflikt der Werte." Das „Böse" sei zwar besser organisiert, sagte Jaschin. „Aber wir sind mehr, und unsere Kraft besteht darin, dass der Mensch für uns im Mittelpunkt steht. Unser Humanismus ist unsere Stärke - nicht unsere Schwäche." Er hoffe auf ein Russland, in dem es sich frei und sicher leben lasse und das seine Nachbarn nicht bedrohe, sagte er. Die Ukraine brauche jede Art der Hilfe, dies sei dann auch eine Unterstützung für die russische Opposition. Mehrjährige Gefängnisstrafe wegen Äußerungen über Butscha Jaschin ist ein bekannter jüngerer Vertreter der liberalen russischen Opposition in Russland und war mehrere Jahre in Moskau Kommunalpolitiker. 2022 wurde er zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er offen die von Russen angerichteten Gräueltaten im Kiewer Vorort Butscha angesprochen hatte. Der 41-Jährige war ein enger Vertrauter des 2015 ermordeten Oppositionspolitikers Boris Nemzow und Freund des im Februar in einem russischen Straflager gestorbenen Alexej Nawalny. Als einer von acht russischen politischen Gefangenen war Jaschin vergangene Woche ausgetauscht und über die Türkei nach Deutschland ausgeflogen worden. Beim größten derartigen Deal seit Ende des Kalten Krieges tauschten Russland, die USA und Deutschland insgesamt 26 inhaftierte Personen aus. Moskau erhielt den zu lebenslanger Haft verurteilten Geheimdienst-Killer Wadim Krassikow zurück, der 2019 in Berlin einen exilierten Tschetschenen aus Georgien erschossen hatte. Jaschin ruft zu Solidarität mit politischen Gefangenen in Russland auf Deutschland habe „viel riskiert", um diesen Austausch zu ermöglichen und „seine Reputation aufs Spiel gesetzt", sagteJaschin und dankte der Bundesregierung erneut für ihren Einsatz bei dem Gefangenenaustausch. Der Kreml-Kritiker rief zudem zu Solidarität mit den verbliebenen politischen Gefangenen in seiner Heimat auf. „Es gibt Menschen, die wir gemeinsam retten müssen, hier und jetzt", sagte er. „In Russland gibt es mehr als 1200 politische Gefangene aus allen Gesellschaftsschichten - Ärzte, Studenten, Rentner", sagte Jaschin bei der von russischen Oppositionsgruppen organisierten Veranstaltung. Es seien „unbeugsame Menschen", die es zu unterstützen gelte und die „sofort freigelassen" werden müssten. Jaschin verwies dabei auf die Schicksale des Kommunalpolitikers Alexej Gorinow und der Journalistin Maria Ponomarenko. Die 45-Jährige hatte im März 2022 einen Kommentar zum Luftangriff auf ein Theater in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol in Online-Netzwerken gepostet. Nach ihrer darauffolgenden Festnahme wurde sie zu sechs Jahren Haft verurteilt. „Wir müssen sie retten, denn sie ist in einem sehr schlechten psychischen Zustand", sagte Jaschin. Auch der zu sieben Jahren Haft verurteilte Gorinow sei schwer krank, mahnte Jaschin. Der 62-Jährige hatte 2022 gefordert, auf einen Malwettbewerb für Kinder in seinem Wahlkreis zu verzichten, weil es „nicht anständig" sei, „Kinderfeste zu feiern, während Putins Terroristen Kindergärten und Krankenhäuser bombardieren". „Ihn müssen wir unbedingt retten", forderte Jaschin und fügte mit Blick auf den Gefangenenaustausch hinzu: „Er hätte in diesem Flugzeug sein sollen." Über seine eigene Haftzeit sagte Jaschin, die Unterstützung vieler Gleichgesinnter habe ihm geholfen. „In zwei Jahren Gefängnis habe ich etwa 30.000 Briefe und Postkarten bekommen", sagte er. „Wenn ich die gelesen habe, habe ich mich frei gefühlt." Etwa 10.000 Briefe habe er beantwortet, „bis zu Blasen an den Fingern vom Schreiben".

(peng/dpa/AFP)