Humanitäre Katastrophe : UN-Ermittler werfen Assad und Russland Kriegsverbrechen vor

Genf Eine UN-Untersuchungskommission hat dem Assad-Regime und Russland Kriegsverbrechen in Nordwest-Syrien vorgeworfen: Durch die Gewalt seien Zivilisten, darunter Kinder, in der Provinz Idlib und angrenzenden Gebieten ums Leben gekommen.

Auch Kämpfer, die sich in dem Gebiet verschanzten, verweigerten den Zivilsten den völkerrechtlich vorgeschriebenen Schutz. In der Region entwickle sich eine humanitäre Katastrophe, erklärte der Vorsitzende der UN-Untersuchungskommission zu Syrien, Paulo Sérgio Pinheiro, am Montag in Genf.