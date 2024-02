Mit Giftspritze Hinrichtung in USA schlägt fehl – keine Vene gefunden

Im US-Bundesstaat Idaho ist eine Hinrichtung abgebrochen worden, weil das medizinische Personal bei dem verurteilten Sträfling keine geeignete Vene für die Giftspritze fand. Das teilte die Justizvollzugsbehörde Idaho Department of Correction in der Hauptstadt Boise am Mittwoch (Ortszeit) mit. „Einige bezeichnen die heutigen Ereignisse als Fehlschlag, doch das Gegenteil ist der Fall“, schrieb Behördenleiter Josh Tewalt in der Mitteilung. „Der Prozess zur Verhinderung eines Scheiterns hat funktioniert, und ich denke, das ist eine wichtige Differenzierung.“ Bei dem zum Tode Verurteilten handele es sich um einen 73-jährigen Serienmörder, berichtete der US-Sender ABC.