Verriegelte Türen und Parteiausschluss Wie sich Frankreichs Konservative selbst zerlegen

Am Mittwoch um punkt zwölf Uhr schloss sich die blaue Flügeltür zur Parteizentrale der konservativen Les Républicains (LR) an der schicken Place du Palais Bourbon. Parteichef Éric Ciotti ließ den Eingang verriegeln, damit der Parteivorstand nicht in den Räumen tagen konnte, um ihn zu entmachten. Die Wut auf den 58-Jährigen war groß, seit er am Dienstag angekündigt hatte, bei den Parlamentswahlen mit dem rechtspopulistischen Rassemblement National (RN) zusammenzuarbeiten. Ciotti hatte die Entscheidung allein getroffen und damit die Parteigrößen überrascht. Diese wollten die Allianz mit der Le Pen-Partei nicht hinnehmen und schlossen den Vorsitzenden am Mittwochnachmittag einstimmig aus seiner eigenen Partei aus. Das Treffen, zu dem die Generalsekretärin Annie Genevard geladen hatte, fand ganz in der Nähe der Parteizentrale in einem angemieteten Saal statt.