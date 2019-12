Nach Ibizia-Affäre : FPÖ schließt Ex-Chef Strache aus Partei aus

wien Es hat einige Zeit gedauert, doch jetzt meldet die FPÖ Vollzug: Die Partei hat ihren langjährigen Ex-Chef Heinz-Christian Strache nach den Wirren um das Ibiza-Video und eine Spesenaffäre ausgeschlossen.

„Für uns ist es eine Befreiung, weil damit Ibiza für uns Geschichte ist und wir damit in die Zukunft schauen können“, sagte FPÖ-Chef Norbert Hofer am Freitag in Wien. Die am Donnerstag verkündete Gründung einer neuen rechten Partei in Österreich könnte Strache aber zu einem schnellen Polit-Comeback unter neuer Flagge verhelfen.