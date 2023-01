Strafverfahren infolge der Ibiza-Affäre Österreichs Ex-Vizekanzler Strache in Neuauflage des Prozesses freigesprochen

Gut 16 Monate nach seiner Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe wegen Bestechlichkeit ist Österreichs Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache in einer Neuauflage des Prozesses freigesprochen worden. Der frühere Chef der rechtspopulistischen FPÖ sei für „nicht schuldig“ befunden worden, teilte die Vize-Präsidentin des Landesgerichts für Strafsachen in Wien am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP mit.