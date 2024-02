IAEA-Angaben Iran hat Produktion von hoch angereichertem Uran vervielfacht

Das stellte die IAEA am Montag in einem Bericht fest, der der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Im Quartal davor waren es weniger als sieben Kilogramm gewesen. Irans gesamter Bestand an 60-prozentigen Uran sank jedoch laut dem Bericht in den vergangenen Monaten leicht auf 121,5 Kilogramm, weil das Material mit niedriger angereichertem Uran vermischt wurde. Laut Experten könnte diese Mischung jedoch wieder auf waffenfähiges Niveau gebracht werden. Für eine Atombombe sind laut Experten etwa 50 Kilogramm an 60-prozentigem Uran nötig.