Teheran bestreitet, Atomwaffen bauen zu wollen IAEA-Chef wirft Iran „sehr schweren Schlag“ gegen Atominspektoren vor

Grossi hatte den Streit um die Inspektoren bereits vorige Woche in einem Bericht an IAEA-Mitgliedsländer thematisiert. Am Mittwoch sprach er am Rande einer IAEA-Konferenz öffentlich über das Problem. Ein Drittel der erfahrensten Inspektoren, die dem Iran zugeteilt seien, könne nun nicht mehr im Iran arbeiten, sagte Grossi, ohne genaue Zahlen zu nennen. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus westlichen diplomatischen Kreisen erfuhr, hat Teheran vor allem IAEA-Experten für Uran-Anreicherung – auch aus Deutschland – abgelehnt.