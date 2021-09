Erster Besuch : IAEA-Chef reist zu Atomgesprächen mit Irans neuer Regierung nach Teheran

Rafael Mariano Grossi (M), Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA), spricht mit Behrouz Kamalvandi (l), dem stellvertretenden Leiter der Atomenergie-Organisation des Iran, bei seiner Ankunft am Teheraner Imam Khomeini International Airport, Iran. Foto: dpa/Uncredited

Teheran Im Streit über das iranische Atomprogramm wird der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, am Sonntag in Teheran Verhandlungen mit den Vertretern der neuen iranischen Regierung führen.

Auf Grossis Agenda steht in erster Linie die mangelnde Zusammenarbeit Teherans mit der UN-Atombehörde bei der Überwachung der iranischen Atomprojekte. Seit einigen Monaten ist der IAEA auch der Zugang zu ihren Aufzeichnungsgeräten verwehrt worden. Aus dem jüngsten Bericht der IAEA ging außerdem hervor, dass Teheran die Menge an bis zu 60 Prozent angereichertem Uran noch einmal aufgestockt und dabei immer leistungsfähigere Zentrifugen eingesetzt habe. Damit verstößt der Iran weiterhin deutlich gegen Auflagen des Wiener Atomabkommens von 2015, das ihn am Bau einer Atombombe hindern sollte.