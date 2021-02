Atomabkommen : IAEA besorgt über undeklariertes Atommaterial im Iran

Wien Die Internationale Atomenergiebehörde hat ihren Bericht über die Vorgänge rund um das iranische Atomprogramm vorgelegt. Einige Punkte bereiten den Experten große Sorgen.

Der Iran hat nach Erkenntnissen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) seine Vorräte an angereichertem Uran unerlaubt auf nun fast drei Tonnen aufgestockt. Seit November seien weitere 500 Kilogramm dazugekommen, heißt es in einem der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag vorliegenden IAEA-Bericht. Dazu gehörten auch 17,6 Kilogramm, die auf 20 Prozent angereichert seien.