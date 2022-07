Milliarden für Luftabwehr : USA planen Hyperschallraketen-Überwachung aus dem All

USA planen Hyperschallraketen-Überwachung aus dem All

Ein mit der Hyperschallrakete „Kinschall“ beladenes Flugzeug bei einer Parade der russischen Luftwaffe in Moskau im Mai 2018 (Archivfoto). Foto: dpa/Pavel Golovkin

Washington Hyperschallraketen fliegen viel schneller als der Schall und sind für Luftabwehrsysteme schwer zu orten. Die USA wollen die Waffengattung nun mit Hilfe von 28 Satelliten aufspüren.

Die USA wollen rund 2,5 Milliarden Dollar in ein Satellitensystem investieren, mit dem sie Hyperschallraketen besser überwachen können. Das US-Verteidigungsministerium teilte am Montag mit, dass zwei Aufträge im Umfang von etwa 1,3 Milliarden Dollar vergeben worden sein. Damit bekämen die USA 28 Satelliten, sagte der Direktor der Raumfahrtentwicklungsbehörde, Derek Tournear. Das Satellitensystem soll bis 2025 in die Erdumlaufbahn gebracht werden.