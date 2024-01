Huthi-Rebellen planen Gegenangriffe auf britische und US-Ziele „Die Freude der Angreifer wird nicht lange dauern“

Die Huthi-Rebellen haben nach den Luftangriffen der USA und Großbritanniens Angriffe auf Ziele beider Nationen als „legitim“ erklärt. „Alle amerikanisch-britischen Interessen sind nach der direkten (...) Aggression gegen die Republik Jemen zu legitimen Zielen für die jemenitischen Streitkräfte geworden“, erklärte der Oberste Politische Rat der Huthis am Freitag. „Die Amerikaner und Briten sollen nicht glauben, dass sie der Bestrafung durch unsere heldenhaften Streitkräfte entgehen werden“, fügte der Rat in einer in von den Rebellen kontrollierten Medien veröffentlichten Erklärung hinzu.