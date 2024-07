Einstellung des Verfahrens beantragt Hunter Biden nutzt Trump als Steilvorlage für seinen Prozess

Hunter Biden forderte am Donnerstag in seinen Gerichtsanträgen, dass dieselbe Logik wie bei Trump auch für ihn gelten müsse. Das Steuerverfahren gegen ihn soll im September in Los Angeles in die Verhandlung gehen. In dem Fall um Falschangaben beim Kauf einer Waffe war der Präsidentensohn im Juni in allen drei Anklagepunkten schuldig gesprochen worden.