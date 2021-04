Kreml-Kritiker im Hungerstreik : Nawalny droht angeblich bald Zwangsernährung

Moskau Er soll angeblich nur noch 77 Kilogramm wiegen: Jetzt drohen die russischen Behörden offenbar mit der Zwangsernährung des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny, der sich im Hungerstreik befindet.

Nawalnys Team erklärte am Montag im Onlinedienst Twitter, angesichts der "Ernsthaftigkeit" von dessen Hungerstreik drohe die Gefängnisverwaltung "täglich" mit Beginn der Zwangsernährung. Der 44-Jährige war Ende März aus Protest gegen seine Haftbedingungen in einem Straflager in den Hungerstreik getreten und hat seitdem nach Angaben seines Teams acht Kilogramm verloren.

Nawalnys Unterstützer hatten zuletzt über eine weitere Verschlechterung von dessen Gesundheitszustand berichtet. Der Oppositionelle hat demnach Schmerzen im Rücken und Taubheitsgefühle in Beinen und Armen. Mit dem Hungerstreik will er seine Behandlung durch einen Arzt durchsetzen.

Vergangene Woche hatte Nawalny zudem über Husten und Fieber geklagt und war in die Krankenstation des Lagers verlegt worden. Nach Angaben seines Teams wurde er mittlerweile aber zurück in die Baracken gebracht. Ein Arzt wurde demnach immer noch nicht zu ihm gelassen.

Nawalny wiegt laut seinem Team mittlerweile nur noch 77 Kilo - zu Beginn seines Hungerstreiks am 31. März hatte er demnach noch 85 Kilo gewogen. Schon vor seinem Hungerstreik hatte der 1,89 Meter große Nawalny im Straflager stark abgenommen. Bei seiner Ankunft in dem Straflager wog er noch 93 Kilo.

Der Oppositionspolitiker wurde dann wegen angeblicher Verstöße gegen seine Bewährungsauflagen zu mehr als zweieinhalb Jahren Haft in einem Straflager verurteilt. Die Entscheidung wurde international scharf verurteilt und löste Massenproteste in Russland aus. Im Februar wurde Nawalny in das Straflager N2 in der Kleinstadt Pokrow rund hundert Kilometer östlich von Moskau gebracht. Es gilt als eines der härtesten Straflager Russlands.