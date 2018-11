Hunderte mittelamerikanische Migranten in Mexiko-Stadt angelangt

Mexiko-Stadt Tausende Migranten aus Honduras, Guatemala und El Salvador sind Richtung Amerika unterwegs. Sie fliehen vor Armut und Gewalt in ihren Heimatländern.

Rund 1700 mittelamerikanische Migranten sind auf ihrem Weg in Richtung USA in Mexiko-Stadt angelangt. Die Vorhut der sogenannten Migranten-Karawane mit Menschen aus Honduras, Guatemala und El Salvador wurde am Sonntag in einem Stadion der mexikanischen Hauptstadt aufgenommen. Über 1000 Migranten versammelten sich unterdessen in Puebla, 125 Kilometer südwestlich von Mexiko-Stadt, um von dort aus gemeinsam in die Hauptstadt zu ziehen.