Unterstützung der Taliban vermutet : Hunderte Menschen protestieren in Kabul gegen Pakistan

Hunderte Menschen protestieren in Kabul gegen Pakistan

Afghanische Frauen am Montag bei einer Anti-Pakistan-Demonstration in der Nähe der pakistanischen Botschaft. Foto: dpa/Wali Sabawoon

Kabul In der afghanischen Hauptstadt sind Hunderte Menschen auf die Straße gegangen, um gegen das Nachbarland Pakistan zu demonstrieren. Viele Afghanen vermuten, dass Pakistan die Taliban unterstützt.

In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind Proteste ausgebrochen. Hunderte Männer und Frauen zogen durch die Innenstadt und riefen gegen das Nachbarland Pakistan gerichtete Sprechchöre, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Sicherheitskräfte der militant-islamistischen Taliban versuchten, die Demonstranten zu kontrollieren. Die Demonstranten hielten Schilder, auf denen „Pakistan – Pakistan – raus aus Afghanistan“ oder „Freiheit“ stand.

Einem BBC-Reporter zufolge behaupteten die Demonstranten, Pakistan habe den Taliban bei ihrer Eroberung der Provinz Pandschir geholfen, die am Montag nach tagelangen Gefechten an die Islamisten gefallen war. Viele erwähnten zudem den Besuch des Chefs des pakistanischen Geheimdienstes ISI, Faeez Hamid, der sich Sonntag und Montag mit der Taliban-Führung in Kabul traf.